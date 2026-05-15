Jonas Vingegaard ha ottenuto la sua prima vittoria al Giro d’Italia durante la settima tappa, con l’arrivo sul Blockhaus. Il ciclista danese ha commentato la gara dicendo che Gall rappresenta un avversario molto forte. La tappa ha suscitato grande attenzione, e Vingegaard ha espresso soddisfazione per questo successo, che segna una tappa importante nella sua carriera sulle strade italiane. La corsa continua con numerosi atleti ancora in lotta per la vittoria finale.

Jonas Vingegaard comincia a mettere le mani sul Giro d’Italia 2026. C’era grandissima attesa per la settima tappa con l’arrivo sul Blockhaus ed il campione danese ha messo il timbro, cogliendo la sua prima vittoria in carriera sulle strade italiane. Il capitano della Visma Lease a Bike ha fatto la differenza nel tratto più duro della salita, andando a vincere in solitaria davanti ad un eccellente Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), che è salito con il suo passo e ha chiuso a soli tredici secondi dal danese. Ci ha provato Giulio Pellizzari, ma l’italiano della Red Bull – BORA – hansgrohe ha chiesto forse troppo quando ha provato a duellare direttamente con Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard: “Gall è un avversario molto forte. Felice per la mia prima vittoria al Giro d’Italia”

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Jonas Vingegaard lunches his first attack at the Giro d’Italia!

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