Jonas Vingegaard | Bilancio per ora positivo ho la maglia blu e sono dove volevo essere nella generale

Durante la nona tappa del Giro d’Italia 2026, un ciclista ha riconfermato la propria vittoria in salita sul percorso che termina al Corno alle Scale. Lo stesso atleta, che indossa attualmente la maglia blu, ha dichiarato che il bilancio parziale della corsa è positivo e che si trova nella posizione desiderata nella classifica generale. La tappa si è conclusa con un arrivo in salita, confermando la vittoria dell’atleta anche in questa frazione, seguito dai principali concorrenti della corsa.

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Nuova tappa, nuovo arrivo in salita e medesimo vincitore. Jonas Vingegaard si ripete e sull’arrivo del Corno alle Scale non lascia scampo ai suoi avversari conquistando con apparente facilità la nona frazione del Giro d’Italia 2026. Il danese si prende così anche il secondo traguardo in salita di questo inizio di Corsa Rosa e guadagna ancora nella generale, guidata sempre dal portoghese Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious). Dopo il Blokhaus arriva una nuova vittoria per il fuoriclasse del Team Visma Lease a Bike, apparso oggi nella migliore condizione. Dopo un primo attacco, solo Felix Gall è riuscito a rimanere con lo scandinavo, il quale successivamente ha alzato nuovamente il ritmo lasciando dietro l’austriaco della Decathlon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonas Vingegaard: “Bilancio per ora positivo, ho la maglia blu e sono dove volevo essere nella generale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro d’Italia, Jonas Vingegaard: “Volevo attaccare per sfoltire il gruppo, ma era importante terminare in sicurezza”Nonostante un grande spettacolo offerto in tandem con Giulio Pellizzari, Jonas Vingegaard ha terminato al sedicesimo posto la seconda tappa del Giro... Jonas Vingegaard in controllo: “Abbiamo corso come volevamo, ci sono ancora tante tappe”Si conclude con la vittoria di Jhonatan Narvaez l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 con arrivo a Fermo. Jonas Vingegaard concede il bis a Corno alle Scale e prenota la maglia rosaIl danese della Visma-Lease a Bike conquista in solitaria anche la nona tappa, Si conclude con lo spettacolare arrivo in salita a Corno alle Scale la prima settimana del Giro d’Italia 2026. A prenders ... sportal.it Jonas Vingegaard: Bilancio per ora positivo, ho la maglia blu e sono dove volevo essere nella generaleNuova tappa, nuovo arrivo in salita e medesimo vincitore. Jonas Vingegaard si ripete e sull'arrivo del Corno alle Scale non lascia scampo ai suoi ... oasport.it