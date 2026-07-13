Jimmy Kimmel in ospedale ma la foto che preoccupa i fan è creata con l'IA | la parodia del senatore McConnell

Jimmy Kimmel ha pubblicato su Instagram una foto in cui afferma di stare bene, rispondendo a chi si preoccupava per lui. Tuttavia, l’immagine, creata con l’intelligenza artificiale, è una parodia di una foto del senatore McConnell. Kimmel non è mai stato ricoverato in ospedale e la foto non riflette una sua condizione reale.

Jimmy Kimmel ha condiviso una sua foto su Instagram, scrivendo: "Per coloro che me l'hanno chiesto, sto benissimo". Si tratta però di un'immagine creata con l'intelligenza artificiale e parodia di quella postata dal senatore McConnell: il conduttore non è mai stato ricoverato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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