La battuta su Melania che ha scatenato il caos | Jimmy Kimmel si difende dopo l’attentato a Trump

Jimmy Kimmel, noto conduttore televisivo, si trova al centro di una controversia dopo aver fatto una battuta su Melania Trump durante un suo show giovedì scorso. La frase ha suscitato reazioni e polemiche, portando l’attenzione sulla possibile conseguenza di perdere il lavoro. La discussione è esplosa nel contesto di un attentato a un ex presidente, e Kimmel ha comunque deciso di difendersi dalle accuse che sono state sollevate.

Una battuta può costarti la carriera. È quanto sta scoprendo Jimmy Kimmel, conduttore di uno dei talk show più seguiti d’America, finito nell’occhio del ciclone per una battuta su Melania Trump pronunciata durante il suo show giovedì scorso. La tempesta perfetta si è scatenata quando, tre giorni dopo quella battuta, un uomo armato ha aperto il fuoco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, evento a cui partecipavano sia Donald che Melania Trump. La controversia ruota attorno a una singola frase pronunciata da Kimmel durante uno sketch: “ La nostra First Lady, Melania, è qui. Guardate Melania, così bella. Signora Trump, lei ha un bagliore come una vedova in attesa “.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - La battuta su Melania che ha scatenato il caos: Jimmy Kimmel si difende dopo l’attentato a Trump Notizie correlate Trump contro Jimmy Kimmel: “Licenziatelo subito”. Nuovo scontro dopo una battuta su MelaniaAltissima tensione tra il presidente e il volto televisivo, colpevole di avere fatto una battuta sulla First Lady, definita "vedova in attesa". Leggi anche: Jimmy Kimmel su Melania Trump "bella come una vedova in attesa", la battuta fa infuriare: "Va licenziato" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Jimmy Kimmel nel mirino di Trump dopo la battuta su Melania vedova in attesa; La battuta del comico Kimmel che ha fatto irritare Melania Trump; Lo sketch di Kimmel su Melania: Vedova in attesa. L'ira dei Trump: Va licenziato; Jimmy Kimmel: Melania vuole fermare l’odio? Cominci da suo marito. Vedova in attesa, la battuta di Jimmy Kimmel su Melania che ha fatto arrabbiare TrumpIl conduttore di Jimmy Kimmel Live! ironizza sulla first lady prima della sparatoria alla cena dei corrispondenti. Il presidente chiede il licenziamento, Melania: È un codardo ... rainews.it VIDEO| Una vedova in attesa, la battuta di Jimmy Kimmel fa arrabbiare Melania Trump che ne chiede il licenziamento. Lui: Un déjà-vuLa First Lady, in un post su X, ha pregato Abc di prendere una posizione e parlato di una retorica odiosa e violenta. Su questo punto, il conduttore ha suggerito che un ottimo punto di partenza per ... dire.it La nuova offensiva trumpiana contro i comici Jimmy Kimmel semina odio, dicono i Maga, perché ha detto che la first lady era "raggiante, come una vedova in attesa” due giorni prima dell'attentato al presidente. Ma è da anni che Trump prova a far saltare il pro - facebook.com facebook Trump ancora contro Jimmy Kimmel, la battuta su Melania “vedova in attesa” scatena la Casa Bianca: nel mirino c’è la tv ABC che ospita lo show del conduttore, rischia di perdere le licenze di trasmissione x.com