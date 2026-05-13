Una donna ha inviato un'immagine del suo funerale, creata con l'intelligenza artificiale, chiedendo 1.500 euro a una persona a cui aveva mentito riguardo alla salute della propria figlia incinta. La donna ha raccontato a un ex collega che la figlia si trovava in una clinica svizzera e stava morendo. L’episodio è avvenuto a Selva di Val Gardena, dove si è scoperto il tentativo di truffa.

L’incredibile raggiro a Selva di Val Gardena. Ha raccontato al l’ex collega che la figlia incinta stava morendo in una clinica svizzera. Poi, pochi giorni dopo, ha annunciato il decesso della giovane inviando persino la foto del funerale. Ma quell’immagine, secondo quanto scoperto dai carabinieri, era stata manipolata con l’ intelligenza artificiale. È l’inquietante vicenda scoperta dai militari di Selva di Val Gardena, che hanno denunciato una donna di 53 anni residente in Veneto con l’accusa di truffa aggravata. Il racconto choc all’ex collega: “Mia figlia sta morendo”. La vicenda risale allo scorso febbraio. La donna avrebbe contattato una sua ex collega conosciuta anni prima mentre entrambe lavoravano in un hotel della Val Gardena.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Mia figlia è morta dopo il parto”: invia la foto del funerale creata con l’IA e si fa dare 1.500 euro

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Temi più discussi: Morta nel laghetto con il figlio di 1 anno, il papà della 39enne: Mia figlia era chiusa anche con noi. La sorella: difficile interpretarla; Susanna Messaggio racconta il dolore per la morte della figlia Alice: La fede mi ha salvata; La mamma di Luana dopo la riapertura del caso: Ora spero che mia figlia riesca ad avere giustizia; Ventiduenni morti in moto a Roma, la mamma di Elena Aubry: Ogni volta rivivo il dramma di mia figlia.

Mia figlia ne ha passate tante, troppe, ma è viva grazie ai medici dell’ospedale Bambino Gesù. Nessuno ci avrebbe scommesso una lira che si sarebbe salvata. Infatti, appena nacque mi dissero che era morta. Arrivata a Roma con l’elio soccorso, l’hanno ripre x.com

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