Jannik Sinner ha raggiunto la finale di Wimbledon senza affrontare teste di serie nei primi cinque turni. In semifinale ha sfidato Novak Djokovic, numero 7 del seeding, e in finale ha incontrato Alexander Zverev, numero 2. È il primo giocatore a raggiungere questa fase senza affrontare teste di serie fin dall’inizio del torneo.

Jannik Sinner, nel suo percorso vincente verso la difesa del titolo a Wimbledon, non ha incontrato teste di serie nei primi cinque incontri, incrociando poi giocatori protetti dal seeding soltanto in semifinale, il serbo Novak Djokovic (numero 7), ed in finale, il tedesco Alexander Zverev (numero 2). Sebbene contro il teutonico abbia perso il primo set al tiebreak, interrompendo la striscia di 17 set consecutivi vinti dal primo turno alla semifinale, nelle due partite citate l’azzurro non ha mai perso la battuta, ed inoltre ha concesso 2 palle break in tutto tra semifinale e finale. L’azzurro, infatti, ha concesso un break point al serbo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner stabilisce un record impressionante: nessuno come lui tra semifinale e finale di Wimbledon

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La partita contro Kecmanovic stabilisce un nuovo record di ace serviti da Sinner in un singolo match: 31 (il suo ultimo record personale era di 26 ace contro Djokovic). reddit