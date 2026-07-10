Wimbledon 2026 la semifinale Sinner-Djokovic 12° incontro tra Jannik e Novak che cerca l’11ª finale del torneo - DIRETTA

Da ilgiornaleditalia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sinner e Djokovic si affrontano per la dodicesima volta nel circuito ATP, con Sinner in vantaggio 6-5 negli incontri totali. La loro sfida più recente risale a una semifinale di un torneo del Grande Slam, vinta da Djokovic. La semifinale di Wimbledon 2026 rappresenta un nuovo capitolo di questa rivalità, con Djokovic che cerca la sua undicesima finale nel torneo, mentre Sinner mira a una storica qualificazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quello in programma è il dodicesimo incrocio tra i due nel circuito ATP. Il bilancio complessivo sorride leggermente a Sinner, avanti 6-5 negli scontri diretti, mentre nelle semifinali dei tornei del Grande Slam il parziale è di 3-2 Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfidano nella semifinale d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

wimbledon 2026 la semifinale sinner djokovic 12176 incontro tra jannik e novak che cerca l821711170 finale del torneo diretta
© Ilgiornaleditalia.it - Wimbledon 2026, la semifinale Sinner-Djokovic, 12° incontro tra Jannik e Novak che cerca l’11ª finale del torneo - DIRETTA
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Wimbledon 2026 Quarterfinal Highlights | Djokovic, Sinner, Gauff & Zverev Shine | ZO1T

Video Wimbledon 2026 Quarterfinal Highlights | Djokovic, Sinner, Gauff & Zverev Shine | ZO1T

Notizie e thread social correlati

Wimbledon 2026: Jannik Sinner, ancora Djokovic sulla strada della finale. Fery-Zverev, la semifinale improbabileJannik Sinner si prepara a affrontare Novak Djokovic nei quarti di finale di Wimbledon 2026, ripetendo la sfida dello scorso anno.

Wimbledon, semifinale Sinner-Djokovic e finale in diretta Sky, NOW e in chiaro TV8Le semifinali e la finale maschile di Wimbledon saranno trasmesse in diretta su Sky e NOW.

Temi più discussi: Sinner Djokovic a Wimbledon, quando giocano e dove vedere la semifinale: data e ora; Djokovic, ancora tu: un’altra tappa cruciale della carriera di Sinner passa dalla sfida con il fuoriclasse 39enne; È il migliore del mondo, Djokovic 'teme' Sinner in semifinale a Wimbledon 2026; Wimbledon, semifinale Sinner-Djokovic: tutto sulla grande sfida.

sinner djokovic wimbledon 2026 la semifinaleJannik Sinner - Novak Djokovic, la semifinale di Wimbledon 2026 LIVE: tutti gli aggiornamenti in diretta · TennisJannik Sinner per la seconda finale di fila a Londra, Novak Djokovic per cercare lo Slam numero 25 in carriera: segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale dalla semifinale di Wimbledon 2026. olympics.com

sinner djokovic wimbledon 2026 la semifinaleSinner Djokovic streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale di Wimbledon 2026Sinner Djokovic streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale di Wimbledon 2026, orario, canale, a che ora, in chiaro, Tv8 ... tpi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web