Wimbledon 2026 la semifinale Sinner-Djokovic 12° incontro tra Jannik e Novak che cerca l’11ª finale del torneo - DIRETTA
Sinner e Djokovic si affrontano per la dodicesima volta nel circuito ATP, con Sinner in vantaggio 6-5 negli incontri totali. La loro sfida più recente risale a una semifinale di un torneo del Grande Slam, vinta da Djokovic. La semifinale di Wimbledon 2026 rappresenta un nuovo capitolo di questa rivalità, con Djokovic che cerca la sua undicesima finale nel torneo, mentre Sinner mira a una storica qualificazione.
Quello in programma è il dodicesimo incrocio tra i due nel circuito ATP. Il bilancio complessivo sorride leggermente a Sinner, avanti 6-5 negli scontri diretti, mentre nelle semifinali dei tornei del Grande Slam il parziale è di 3-2 Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfidano nella semifinale d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Wimbledon 2026 Quarterfinal Highlights | Djokovic, Sinner, Gauff & Zverev Shine | ZO1T
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Wimbledon, semifinale Sinner-Djokovic e finale in diretta Sky, NOW e in chiaro TV8Le semifinali e la finale maschile di Wimbledon saranno trasmesse in diretta su Sky e NOW.
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