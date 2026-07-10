Quello in programma è il dodicesimo incrocio tra i due nel circuito ATP. Il bilancio complessivo sorride leggermente a Sinner, avanti 6-5 negli scontri diretti, mentre nelle semifinali dei tornei del Grande Slam il parziale è di 3-2 Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfidano nella semifinale d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Wimbledon 2026, la semifinale Sinner-Djokovic, 12° incontro tra Jannik e Novak che cerca l’11ª finale del torneo - DIRETTA

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Wimbledon 2026 Quarterfinal Highlights | Djokovic, Sinner, Gauff & Zverev Shine | ZO1T

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Wimbledon 2026: Jannik Sinner, ancora Djokovic sulla strada della finale. Fery-Zverev, la semifinale improbabileJannik Sinner si prepara a affrontare Novak Djokovic nei quarti di finale di Wimbledon 2026, ripetendo la sfida dello scorso anno.

Wimbledon, semifinale Sinner-Djokovic e finale in diretta Sky, NOW e in chiaro TV8Le semifinali e la finale maschile di Wimbledon saranno trasmesse in diretta su Sky e NOW.

Temi più discussi: Sinner Djokovic a Wimbledon, quando giocano e dove vedere la semifinale: data e ora; Djokovic, ancora tu: un’altra tappa cruciale della carriera di Sinner passa dalla sfida con il fuoriclasse 39enne; È il migliore del mondo, Djokovic 'teme' Sinner in semifinale a Wimbledon 2026; Wimbledon, semifinale Sinner-Djokovic: tutto sulla grande sfida.

Jannik #Sinner affronta Novak Djokovic oggi, venerdì 10 luglio, nella semifinale di Wimbledon 2026: il vincitore giocherà il titolo contro Zverev o Fery. Diretta sul Centrale dopo le 14.30, in chiaro su TV8, su Sky e in streaming. x.com

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