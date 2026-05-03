Jannik Sinner ha conquistato cinque tornei Masters 1000 consecutivi, superando il record precedente stabilito da Novak Djokovic. La serie di vittorie comprende diverse tappe di livello elevato, senza interruzioni. Dopo la sconfitta contro Djokovic nelle semifinali degli Australian Open, il tennista italiano ha continuato a ottenere risultati positivi, arrivando a questo nuovo record. Nessuno nel circuito ha raggiunto una serie così lunga di successi in questa categoria.

Dopo la sconfitta rimediata contro Novak Djokovic nelle semifinali degli Australian Open e l’inattesa battuta d’arresto contro il ceco Jakub Mensik nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Doha, Jannik Sinner ha mostrato i muscoli e ha saputo soltanto vincere: 23 successi di fila e quattro Masters 1000 conquistati uno dietro l’altro nel giro di due mesi. Domenica 15 marzo completò la sua cavalcata a Indian Wells regolando il russo Daniil Medvedev, domenica 29 marzo chiuse il sempre mitico Sunshine Double alzando le braccia al cielo sul cemento di Miami (travolto il ceco Jiri Lehecka), domenica 12 aprile dettò legge nella battaglia contro...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner vince 5 Masters 1000 consecutivi: migliorato il record di Djokovic, nessuno come lui!

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Congratulazioni, Jannik! Sei un esempio di gentilezza, impegno e serietà per tanti giovani: ogni volta che sollevi un trofeo ricordi sempre che soltanto con dedizione e intenso lavoro si può vincere e diventare campioni. Siamo orgogliosi di te! #sinner #ATPMa - facebook.com facebook

Jannik Sinner vince Madrid: quinto titolo Masters 1000 consecutivo per il numero 1 del mondo. Leggi qui shorturl.at/qUgrq @janniksin @federtennis x.com