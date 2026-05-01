Jannik Sinner ha raggiunto la sua nona finale nei tornei ATP Masters 1000, competizioni che includono Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Canada, Cincinnati, Shanghai, Parigi e Montecarlo. Con questa prestazione, l’azzurro si inserisce in un gruppo ristretto di giocatori che sono riusciti a partecipare a tutte le finali di questa categoria nel circuito ATP. La sua presenza in tutte queste finali rappresenta un risultato senza precedenti nella storia di questi tornei.

L’ azzurro Jannik Sinner completa il filotto di finali nei 9 tornei di categoria ATP Masters 1000, ovvero gli 8 obbligatori (Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Canada, Cincinnati, Shanghai, Parigi) più Montecarlo: nella storia soltanto tre tennisti erano riusciti nell’impresa. L’unico tennista ad aver vinto tutti i tornei citati è il serbo Novak Djokovic, che addirittura ha vinto almeno due volte tutti i Masters 1000, e, qualora si restringesse il campo ai soli Masters 1000 obbligatori, allora il numero minimo di vittorie sale a 3. Hanno raggiunto l’ultimo atto in tutti i tornei di questa categoria anche lo spagnolo Rafael Nadal, il quale però non ha mai vinto a Miami (5 finali perse) e Parigi (una finale disputata), e l’elvetico Roger Federer, che non ha mai trionfato a Montecarlo e Roma, perdendo in entrambi i casi ben 4 finali.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner in finale in tutti e nove i Masters 1000! Solo in tre ci erano riusciti nella storia

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