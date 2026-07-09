Linda Noskova batte Marta Kostyuk sarà finale tutta ceca con Muchova a Wimbledon

Linda Noskova ha vinto il suo match contro Marta Kostyuk con il punteggio di 6-4 6-4, qualificandosi così per la finale di Wimbledon. Per la prima volta nella storia del torneo, la finale femminile sarà tutta ceca, con Noskova e Karolina Muchova a contendersi il titolo. La partita si è conclusa con la vittoria della Noskova in poco più di un'ora di gioco.

Per la prima volta nella storia ci sarà una finale di Wimbledon tutta marchiata Cechia. Dopo Karolina Muchova, all’ultimo atto dei Championship ci arriva Linda Noskova, che batte l’ucraina Marta Kostyuk per 6-4 6-4. E non è solo la prima volta a Wimbledon, ma anche la prima volta in assoluto di una finale tutta ceca. E la Cechia esprimerà la terza campionessa del torneo negli ultimi quattro anni con tre tenniste diverse (Vondrousova 2023, Krejcikova 2024), nonché la quinta in assoluto (Novotna 1998, Kvitova 2011 e 2014). L’ultima finale “monocolore” a Wimbledon fu quella tra le sorelle Williams nel biennio 2008-2009, e uscendo dal loro discorso si risale a Venus Williams-Davenport del 2005, tutte in quota USA. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Linda Noskova vs Marta Kostyuk - Wimbledon Semifinal

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