A quasi undici anni dalla finale tutta pugliese agli Us Open tra la brindisina Flavia Pennetta e la tarantina Roberta Vinci, a Wimbledon è oggi la volta di una finale tutta morava: Karolina Muchova è infatti di Olomouc, Linda Noskova di Vsetin, ottantasei chilometri di distanza. È la Cechia nord-orientale, la Moravia di Bohumil Hrabal e Jan Skacel. Peraltro, entrambe le eroine di questo epilogo inatteso dei Championships sono tennisticamente state allevate a Prerov, proprio a metà strada, mezz’ora di auto, da ciascuno dei centri dove sono nate. È in questo microcosmo tennistico che si formano giocatrici di primissima come piovesse: “Abbiamo tante accademie in Repubblica Ceca, anche se siamo un paese piccolo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Linda Noskova, un’ecologista sul trono di Wimbledon

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