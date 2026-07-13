Jannik Sinner approda a quota 30 | tutti i tornei vinti in carriera e chi ha sconfitto in finale

Jannik Sinner ha raggiunto 30 vittorie in carriera, includendo tutti i tornei vinti e i finali disputati. Con la vittoria odierna, si aggiunge al gruppo di italiani che hanno conquistato titoli Slam, portando a cinque il numero di successi ottenuti da lui. Gli altri italiani con titoli Slam sono Nicola Pietrangeli, con due, e Adriano Panatta, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, con uno ciascuno. La vittoria rappresenta il decimo titolo Slam vinto da un tennista italiano in singolare.

C’è un senso di festa in quello che è il decimo Slam vinto da un giocatore italiano in singolare, sia esso uomo o donna. Con oggi, Jannik Sinner ne possiede metà di essi, cinque: gli altri sono i due di Nicola Pietrangeli e l’uno a testa di Adriano Panatta, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Ma, per Sinner, la vittoria numero 100 nei tornei dello Slam equivale anche al 30° titolo in carriera. Una sequenza, questa, iniziata a Sofia, nel 2020, e che lo vede ormai conquistare ininterrottamente trofei fin da quell’anno. In totale la suddivisione è questa: uno nel 2020, quattro nel 2021, uno nel difficile 2022, quattro nel 2023, sette nel 2024, sei nel 2025 e già sei nel 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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