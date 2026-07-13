Jannik dopo la sconfitta è deluso come è normale che sia Ma già il giorno successivo riceviamo una telefonata | Cahill racconta il segreto di Sinner

Da ilfattoquotidiano.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la sconfitta, Jannik Sinner si è mostrato deluso, come previsto. Il giorno seguente, però, è arrivata una telefonata che ha svelato un aspetto importante del suo percorso. Sinner ha vinto il quinto Slam a Wimbledon, un risultato che viene descritto come molto significativo. Darren Cahill ha commentato il successo, sottolineando l’importanza di questo traguardo per il giocatore.

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Questo successo a Wimbledon, il quinto Slam conquistato da Jannik Sinner, “sicuramente è stato qualcosa di davvero speciale “. Parola di Darren Cahill, mentore e coach del campione altoatesino, che in conferenza stampa dopo la finale vinta contro Alexander Zverev ha raccontato ciò che rende lui e Simone Vagnozzi “più orgogliosi ” nel lavorare con Sinner. Il concetto chiave è la capacità di reagire alle delusione, alle batoste. È il grande segreto del campione altoatesino, nonché il significato più profondo del trionfo bis a Wimbledon. “È riuscito ad arrivare ai vertici del tennis mondiale – ha detto Cahill – Lungo il percorso, però, ha dovuto incassare anche parecchi colpi duri “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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