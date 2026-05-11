Cahill | Vi racconto il Sinner segreto Gioca per amore non è un robot ma ha un computer interno che

Da gazzetta.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il coach australiano ha rivelato alcuni dettagli sulla preparazione di Jannik Sinner, affermando che il tennista gioca motivato dall’amore per lo sport e non come un robot. Ha anche menzionato che Sinner utilizza un computer interno, senza specificarne i dettagli. Inoltre, ha sottolineato come il giocatore migliori costantemente, caratteristica che considera la sua forza principale. Fuori dal campo, il coach ha aggiunto, Sinner mantiene un atteggiamento positivo.

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I sinneriani lo chiamano "Papà Darren", perché è il saggio del team, il coach esperto che con Simone Vagnozzi ha portato Jannik Sinner a dominare il tennis. Una coppia che funziona a meraviglia, un “matrimonio” tennistico che ha cresciuto un figlio fenomenale anche se "il massimo di Jannik arriverà intorno ai 27 anni". Il ragazzo che punta a conquistare Roma 50 anni dopo Adriano Panatta, il numero 1 al mondo capace di vincere cinque Masters 1000 di fila, è lo sportivo più amato in Italia, che soffre e gioisce con e per lui come ha sempre fatto per la Nazionale di calcio e questo, sostiene il tecnico australiano "Lo rende immensamente orgoglioso e felice".🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cahill: "Vi racconto il Sinner segreto. Gioca per amore, non è un robot ma ha un computer interno che..."
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