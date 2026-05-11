Il coach australiano ha rivelato alcuni dettagli sulla preparazione di Jannik Sinner, affermando che il tennista gioca motivato dall’amore per lo sport e non come un robot. Ha anche menzionato che Sinner utilizza un computer interno, senza specificarne i dettagli. Inoltre, ha sottolineato come il giocatore migliori costantemente, caratteristica che considera la sua forza principale. Fuori dal campo, il coach ha aggiunto, Sinner mantiene un atteggiamento positivo.

I sinneriani lo chiamano "Papà Darren", perché è il saggio del team, il coach esperto che con Simone Vagnozzi ha portato Jannik Sinner a dominare il tennis. Una coppia che funziona a meraviglia, un “matrimonio” tennistico che ha cresciuto un figlio fenomenale anche se "il massimo di Jannik arriverà intorno ai 27 anni". Il ragazzo che punta a conquistare Roma 50 anni dopo Adriano Panatta, il numero 1 al mondo capace di vincere cinque Masters 1000 di fila, è lo sportivo più amato in Italia, che soffre e gioisce con e per lui come ha sempre fatto per la Nazionale di calcio e questo, sostiene il tecnico australiano "Lo rende immensamente orgoglioso e felice".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cahill: "Vi racconto il Sinner segreto. Gioca per amore, non è un robot ma ha un computer interno che..."

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Sinner e la fatica enorme per la patente, coach Cahill gli strappa un segreto: «Dillo, quante volte ti hanno bocciato?» – Il videoJannik Sinner si prepara al Masters 1000 di Montecarlo, ma prima di tornare a pensare al tennis ha regalato ai fan un momento di grande spontaneità.