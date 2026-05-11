Cahill | Sinner sa che nel tennis è importante ma nella vita normale non così tanto

Da ilnapolista.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Darren Cahill, conosciuto come allenatore di tennisti di alto livello, ha commentato il rapporto tra il suo approccio e quello di Simone Vagnozzi. Cahill ha affermato che il giocatore sa quanto sia importante il tennis, ma nella vita quotidiana questa consapevolezza non è così marcata. La differenza tra i due tecnici viene spesso descritta come una questione di stile, con Cahill visto come la parte più diretta e meno affettuosa.

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Darren Cahill è l’altra faccia di Simone Vagnozzi. Lo dipingono come la versione coccolosa del duo-tecnico. Che è così affascinato dalla personalità di Jannik Sinner che è ancora al suo fianco anche se aveva annunciato il ritiro. E’ quella personalità che viene raccontata da Cahil come il vero segreto di Sinner. Una specie di puzzle a cui si aggiunge un pezzettino dopo ogni intervista. Per esempio, alla Gazzetta dello Sport Cahill aggiunge un paio di pezzettini interessanti. Dice che Sinner non sopporta le domande perché a lui piacciono le risposte, è un curioso patologico, impara sempre, ogni minuto da chiunque. E dice che se in campo è un robot programmato per nuocere, poi fuori ha una vena “ schizzata ” che evidentemente lo salva dalla noia.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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