Darren Cahill, conosciuto come allenatore di tennisti di alto livello, ha commentato il rapporto tra il suo approccio e quello di Simone Vagnozzi. Cahill ha affermato che il giocatore sa quanto sia importante il tennis, ma nella vita quotidiana questa consapevolezza non è così marcata. La differenza tra i due tecnici viene spesso descritta come una questione di stile, con Cahill visto come la parte più diretta e meno affettuosa.

Darren Cahill è l’altra faccia di Simone Vagnozzi. Lo dipingono come la versione coccolosa del duo-tecnico. Che è così affascinato dalla personalità di Jannik Sinner che è ancora al suo fianco anche se aveva annunciato il ritiro. E’ quella personalità che viene raccontata da Cahil come il vero segreto di Sinner. Una specie di puzzle a cui si aggiunge un pezzettino dopo ogni intervista. Per esempio, alla Gazzetta dello Sport Cahill aggiunge un paio di pezzettini interessanti. Dice che Sinner non sopporta le domande perché a lui piacciono le risposte, è un curioso patologico, impara sempre, ogni minuto da chiunque. E dice che se in campo è un robot programmato per nuocere, poi fuori ha una vena “ schizzata ” che evidentemente lo salva dalla noia.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cahill: “Sinner sa che nel tennis è importante, ma nella vita normale non così tanto”

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Vagnozzi: "Sinner, un ragazzo normale con doti incredibili. Tra me e Cahill? Io sono quello cattivo, lui..."Il coach parla del lavoro fatto insieme al tecnico australiano che ha portato l’azzurro al n.

Argomenti più discussi: Cahill: Vi racconto il Sinner segreto. Gioca per amore, non è un robot ma ha un computer interno che...; Sinner irreale a Madrid! Il punto fa impazzire il pubblico (e Cahill). VIDEO; Sinner, Vagnozzi e Cahill a Roma per gli Internazionali: sabato il debutto di Jannik; Vagnozzi chiarisce su Sinner: Roma e Parigi? Giorno per giorno. C’è più pressione perché Alcaraz era il favorito.

Intervistato da @FedeCocchi per la @Gazzetta_it Darren Cahill ha guardato al futuro e a ciò che spera di vedere in Jannik Sinner anche quando non saranno più assieme: La mia idea di coaching è che, alla fine del percorso, chi hai seguito sia una persona x.com

Sinner, quando gli è stato chiesto del ranking di Fonseca sui migliori colpi di diritto: Dimmi adesso: cosa intendi per 'miglior colpo di diritto'? Quali metriche usi per valutare un colpo di diritto? Il più efficace su quale superficie? reddit