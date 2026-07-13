A Battipaglia, le magliette con la Madonna della Speranza sono state rivisitate in stile pop, con colori vivaci e un design giovane. La grafica è stata scelta per rappresentare la Festa patronale con un’immagine più moderna e accessibile. Le magliette sono parte di un’iniziativa chiamata “J’adore la Speranza” e sono state realizzate per promuovere l’evento attraverso un linguaggio più attuale.

Tempo di lettura: 2 minuti Una Madonna della Speranza rivisitata in chiave pop, dai colori accesi e dallo stile fresco e giovanile. È questa la grafica scelta per le t-shirt di “J’adore la Speranza”, l’iniziativa nata a Battipaglia per raccontare la Festa patronale con un linguaggio nuovo. Il progetto è stato ideato da Mattia Giordano e Lorenzo Forlano e promosso dall’Associazione Talenti con l’obiettivo di unire tradizione, creatività e solidarietà. Ed avvicinare i più giovani alla Fede. La Madonna della Speranza è vera identità battipagliese, e l’ idea di trasformarla in un capo da indossare e condividere è piaciuta a tutti. Per i tre giorni della festa le maglie sono state vendute allo stand La casita della Speranza in Via Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Madonna.

© Anteprima24.it - J’adore la Speranza, a Battipaglia le magliette pop della Madonna diventano solidarietà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Battipaglia, crollo nell'ospedale «Santa Maria della Speranza»: chiusa parte della Medicina generaleAll’interno dell’ospedale «Santa Maria della Speranza» di Battipaglia si è verificato un crollo che ha causato la chiusura di parte della Medicina...

In sella per la speranza: i Messaggeri della Ricerca ripartono lungo i sentieri della solidarietàUn gruppo di appassionati di sport ha annunciato il ritorno dell'iniziativa “Messaggeri della Ricerca 2026”, un progetto che unisce attività...