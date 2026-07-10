All’interno dell’ospedale «Santa Maria della Speranza» di Battipaglia si è verificato un crollo che ha causato la chiusura di parte della Medicina generale. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Non sono stati riportati feriti o danni ad altri reparti dell’ospedale. La struttura rimane sotto osservazione per valutare la stabilità e i lavori di riparazione.

Momenti di apprensione all’interno dell’ospedale «Santa Maria della Speranza» di Battipaglia, dove è avvenuto un crollo che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Per garantire la sicurezza di pazienti e personale sanitario è stata disposta la chiusura precauzionale di una parte dell’Unità operativa di Medicina generale e della scala di emergenza, in attesa delle verifiche tecniche e degli interventi necessari. Sull’accaduto è intervenuta anche la UIL FPL, che ha espresso forte preoccupazione per l’episodio. Il sindacato ha auspicato un intervento tempestivo per risolvere le criticità che interessano la struttura ospedaliera, chiedendo inoltre che vengano effettuati controlli urgenti sullo stato di sicurezza delle altre strutture sanitarie del territorio, così da prevenire situazioni analoghe. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Battipaglia, crollo nell'ospedale «Santa Maria della Speranza»: chiusa parte della Medicina generale

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