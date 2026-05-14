In sella per la speranza | i Messaggeri della Ricerca ripartono lungo i sentieri della solidarietà

Un gruppo di appassionati di sport ha annunciato il ritorno dell'iniziativa “Messaggeri della Ricerca 2026”, un progetto che unisce attività sportive, attenzione alla salute e solidarietà. La presentazione si è tenuta nella regione romagnola, con l’obiettivo di sostenere la ricerca contro il cancro. L’evento coinvolge persone di diverse età che si preparano a percorrere sentieri e strade, portando avanti una campagna di sensibilizzazione attraverso le loro imprese.

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