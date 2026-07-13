La Giunta regionale della Puglia ha approvato una variazione di bilancio di oltre sette milioni di euro, precisamente 7.260.402,90 euro. La somma è destinata al rafforzamento del sistema degli ITS Academy nella regione. La decisione è stata ratificata recentemente e fa parte di un intervento volto a sostenere le attività di formazione tecnica superiore. Il finanziamento proviene da uno stanziamento ministeriale.

Di Nino Sangerardi: La Giunta regionale della Puglia ha ratificato una variazione di bilancio di 7.260.402,90 euro per il potenziamento del sistema degli ITS Academy del territorio. Finanziamenti che, provenienti dal Fondo per l’Istruzione Tecnologica Superiore ripartito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il 2026, saranno destinati al potenziamento dell’offerta formativa degli ITS Academy pugliesi, al sostegno delle borse di studio per i tirocini obbligatori e alle premialità riconosciute alle Fondazioni ITS Academy per i risultati conseguiti. Recependo gli stanziamenti ministeriali, il provvedimento della Giunta regionale garantisce la continuità e il rafforzamento di un sistema che negli ultimi anni ha rappresentato uno dei principali strumenti di connessione tra formazione, innovazione e mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Its Academy della Puglia: stanziamento ministeriale di oltre sette milioni di euro Variazione di bilancio ratificata dalla giunta regionale

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