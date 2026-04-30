Amt via libera dalla giunta regionale allo stanziamento di 40 milioni

La Giunta regionale ha dato il via libera oggi, giovedì 30 aprile 2026, a un disegno di legge che prevede uno stanziamento di 40 milioni di euro. La somma è destinata a contributi specifici per il Comune di Genova, la Città metropolitana e le Province di Imperia, Savona e La Spezia. L’obiettivo dichiarato è sostenere interventi di efficientamento e miglioramento delle infrastrutture locali.

È stato approvato oggi, giovedì 30 aprile 2026, dalla Giunta regionale il disegno di legge finalizzato alla concessione di contributi specifici a favore del Comune di Genova, della Città metropolitana e delle Province di Imperia, Savona e La Spezia per sostenere l'efficientamento e la.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Amt, Bucci: "Prima il piano di ristrutturazione poi la legge regionale per sbloccare 40 milioni"Il futuro di Amt passa prima dall’approvazione del piano di ristrutturazione e poi da un intervento legislativo regionale per sbloccare i 40 milioni... Impianti sportivi, la giunta vara il piano. Sì allo stanziamento di 50mila euroSAN GIOVANNI La giunta Vadi ha approvato gli impegni di spesa periodici per la gestione in concessione di alcuni impianti sportivi cittadini relativi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Arriva il via libera dal Consiglio Comunale di Genova a un ordine del giorno straordinario che impegna la giunta a rafforzare il progetto Sicurezza in movimento, anche attraverso un maggiore impiego della polizia locale. Tutto su Primocanale.it; Genova, più Polizia Locale sugli autobus contro le aggressioni: via libera all’unanimità dal Consiglio comunale; Carlo Felice, via libera al salvagente della Regione con l’astensione del centrosinistra; 30 aree ex industriali da recuperare: la giunta Salis prepara la delibera. Regione, via libera dalla Giunta a disegno di legge per il trasporto pubblico localeÈ stato approvato oggi dalla Giunta regionale il disegno di legge finalizzato alla concessione di contributi specifici a favore del Comune di Genova, della Città metropolitana e delle Province di Impe ... lavocedigenova.it Amt, semaforo verde per la ricapitalizzazione: nella partita entra il deposito della metropolitanaConfermati i 40 milioni della Regione, ma sarà il Comune a ripianare le perdite. I sindacati incontrano Salis sul piano di risanamento: Diversi punti da migliorare, gli accordi non si toccano ... genova24.it Primo vero confronto pubblico sulla crisi di AMT Genova ieri sera in diretta su Primocanale. Dopo un’intera giornata dedicata alla storia, ai disservizi e alle criticità dell’azienda, il dibattito serale ha messo attorno allo stesso tavolo – seppur virtuale – tutti gli atto - facebook.com facebook