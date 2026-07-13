ita firmata convenzione con magis energia

Notizia in breve

Ita Airways ha firmato una convenzione con Magis Energia per offrire ai propri dipendenti condizioni agevolate sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale. La collaborazione mira ad ampliare le iniziative di welfare aziendale, permettendo ai dipendenti di accedere a tariffe più convenienti per le utenze domestiche. La firma è stata annunciata oggi e riguarda esclusivamente i lavoratori dell’azienda.