Ita firmata convenzione con Magis Energia
Ita Airways ha firmato una convenzione con Magis Energia per offrire ai propri dipendenti condizioni agevolate sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale. La collaborazione mira ad ampliare le iniziative di welfare aziendale, permettendo ai dipendenti di accedere a tariffe più convenienti per le utenze domestiche. La firma è stata annunciata oggi e riguarda esclusivamente i lavoratori dell’azienda.
Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Ita Airways annuncia di aver firmato con Magis Energia una convenzione dedicata ai propri dipendenti, pensata per ampliare gli strumenti di welfare aziendale attraverso condizioni vantaggiose sulla fornitura domestica di energia elettrica e gas naturale. L'accordo - relativo a due offerte dedicate, “Convenzione Promo Luce” e “Convenzione Promo Gas” - introduce un beneficio concreto su una voce di spesa ricorrente della vita quotidiana, offrendo un supporto tangibile ai dipendenti della Compagnia e ai rispettivi nuclei familiari. La convenzione si inserisce nel percorso di attenzione alle persone promosso da ITA Airways, contribuendo al benessere dei colleghi attraverso soluzioni accessibili e semplici da attivare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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