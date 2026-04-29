Firmata la convenzione per il restauro della Casa dell' Angelo

Il 29 aprile è stata firmata una convenzione per il restauro della Casa dell’Angelo, sede storica del Gabinetto di Lettura di Padova in piazza Insurrezione. Contestualmente, è stato firmato un accordo che stabilisce le modalità di utilizzo degli ambienti una volta terminati i lavori. La convenzione e l’accordo definiscono le procedure per il recupero e il riutilizzo dell’edificio, coinvolgendo enti e istituzioni locali nel progetto.

Il 29 aprile sono stati firmati la convenzione che disciplina l’intervento di restauro della Casa dell’Angelo, sede storica del Gabinetto di Lettura di Padova in piazza Insurrezione e un accordo che definisce il quadro di utilizzo degli ambienti una volta completati i lavori, con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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