Scafatese fumata bianca | firmata la convenzione per lo stadio ‘Vitiello’

È stata firmata la convenzione per lo stadio ‘Vitiello’, un passaggio fondamentale per la società calcistica locale in vista del prossimo campionato di Serie C. La firma rappresenta un passo importante, anche se non riguarda nuovi acquisti o giocatori, ma riguarda esclusivamente l’accordo per l’utilizzo dell’impianto. Il documento è stato sottoscritto nelle ultime ore, segnando un momento di svolta nell’organizzazione della squadra e nelle sue future attività sportive.

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Tempo di lettura: 2 minuti Tassello importante per la Scafatese in vista del prossimo torneo di serie C ma non si tratta di un nuovo acquisto. Presso il Comune di Scafati il presidente dei canarini ha sottoscritto la convenzione per l’affidamento dell’impianto sportivo con il sindaco Pasquale Aliberti. Il patron Felice Romano nei giorni scorsi aveva chiesto di fare il prima possibile per programmare al meglio il futuro prossimo e c’è stata la fumata bianca che ha permesso alla Scafatese di mettere un punto fermo per il suo futuro. “Presso il Comune di Scafati – ha scritto il presidente Romano sui social – è stata firmata la convenzione per lo stadio ‘Giovanni Vitiello’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scafatese, fumata bianca: firmata la convenzione per lo stadio ‘Vitiello’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Firmata la convenzione per il restauro della Casa dell'AngeloIl 29 aprile sono stati firmati la convenzione che disciplina l’intervento di restauro della Casa dell’Angelo, sede storica del Gabinetto di Lettura... Firmata la convenzione per l’uso gratuito di un terreno privato: presto un nuovo parcheggio pubblico a San LeoArezzo, 3 marzo 2026 – Il Comune di Anghiari ha siglato una convenzione con il proprietario di un terreno situato in località San Leo finalizzata...