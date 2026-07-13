IT: Welcome to Derry, HBO aggiorna sul futuro della serie: arrivano segnali positivi per la stagione 2. Ecco cosa sappiamo dalle prime indiscrezioni su uno dei progetti più ambiziosi dell’universo Stephen King. La stagione due è in fase di sviluppo. Il futuro di IT: Welcome to Derry continua a prendere forma, anche se HBO non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo della serie. Dopo il grande successo della prima stagione, il CEO di HBO Casey Bloys ha offerto un incoraggiante aggiornamento sullo stato dei lavori, confermando che il team creativo è già impegnato nello sviluppo della nuova storia. Intervistato da Variety, Bloys ha spiegato che gli sceneggiatori stanno ancora definendo la direzione narrativa della seconda stagione e lavorando alle sceneggiature. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘IT: Welcome to Derry’: buone notizie per la stagione 2. HBO lo svela: “È in fase di sviluppo”

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IT Welcome to Derry is coming back for a second season

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Why Isn't IT: Welcome To Derry Renewed For Season 2 Yet? HBO Boss Shares Latest Pennywise UpdateDespite impressive viewership numbers across HBO and HBO Max, and overall positivity and acclaim from fans and critics, IT: Welcome to Derry still doesn't have an official Season 2 order in place, ... yahoo.com

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