La maledizione di Derry non accenna a placarsi, anzi, scava ancora più a fondo nelle radici del male firmato Stephen King. Dopo il successo travolgente della prima stagione su HBO (e in Italia su Sky e NOW ), il prequel cinematografico dedicato alle origini di Pennywise si prepara a una rivoluzione totale. Non si tratta solo di nuovi episodi, ma di un vero e proprio cambio di paradigma narrativo che promette di sradicare i cliché a cui i film di Andy Muschietti ci avevano abituati. Se pensavate che il ciclo di IT fosse legato solo a ragazzini in bicicletta negli anni ’60 o ’80, preparatevi: il viaggio nel tempo è appena iniziato. In breve. Salto Temporale: La Stagione 2 si sposterà dal 1962 al 1935, in piena epoca della Grande Depressione.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - IT: Welcome to Derry, la stagione 2 cambierà tutto. Muschietti svela il salto nel passato e la nuova struttura

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Una raccolta di contenuti

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