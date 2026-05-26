The Gilded Age torna nel 2026: HBO Max pubblica il primo teaser della stagione 4 svelando i nuovi piani di Bertha Russell per dominare l’alta società. L’acclamato dramma in costume firmato da Julian Fellowes si appresta a tornare sul piccolo schermo con un nuovo e infuocato capitolo di sconti sociali. Il franchise di The Gilded Age ha ufficialmente riacceso i motori grazie alla diffusione di un video promozionale collettivo da parte di HBO Max, all’interno del quale sono state inserite le primissime e attesissime scene inedite della quarta stagione. Le sequenze mostrate confermano che il fulcro narrativo dei prossimi episodi ruoterà ancora... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - The Gilded Age: HBO svela le prime immagini della quarta stagione focalizzate sui piani di Bertha Russell

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The Gilded Age Season 3 | The Battle for New York Society Begins

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