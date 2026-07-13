Il ministro degli Esteri ha dichiarato che si sta valutando una proposta di sanzioni sui prodotti provenienti dagli insediamenti in Cisgiordania. Ha aggiunto che la decisione dovrebbe essere adottata all’unanimità, sottolineando che si tratta di una scelta politica e non commerciale. Non sono state fornite tempistiche o dettagli sulla proposta, né sono stati fatti commenti su eventuali pregiudizi o ostilità nei confronti dei coloni.

Sullesanzioni ai prodotti degliinsediamenti di Israele in Cisgiordania“esaminiamo la proposta, e vediamo quale sarà. Credo che debba essereapprovata all’unanimitàvisto che si tratta di una scelta politica e non commerciale. Esamineremo nel dettaglio le proposte, le valuteremo.Non siamo pregiudizialmente contrarima non so se si potrà decidere prima delle elezioni in Israele“. Così il ministro degli EsteriAntonio Tajaniai giornalisti a margine del Consiglio Affari esteri a Bruxelles, parlando degli strumenti economici per colpire icoloni violentidello Stato ebraico. Sul tema dellesanzioni contro i coloni israeliani, l’Unione europea, nonostante i numerosi proclami, fatica da mesi a trovare una quadra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Israele, Tajani: ‘Nessun pregiudizio su sanzioni ai coloni, ma serve unanimità’

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