L’Unione Europea ha annunciato che applicherà sanzioni solo ai coloni coinvolti in atti violenti contro la popolazione palestinese, evitando invece misure più ampie come l’introduzione di dazi sui prodotti provenienti dai territori occupati. La decisione si limita a punire le violenze direttamente attribuibili ai coloni, mantenendo invariato l’approccio rispetto all’occupazione illegale della Cisgiordania. Nessun provvedimento è stato adottato contro l’occupazione stessa.

L’Europa ha deciso di non punire l’occupazione illegale della Cisgiordania, ma solo i coloni che si macchieranno di violenze dimostrate nei confronti della popolazione palestinese. Può essere riassunta così l’intesa raggiunta dal Consiglio Affari Esteri che si è riunito a Bruxelles per decidere, tra le altre cose, i provvedimenti da prendere nei confronti di Israele adesso che, con la fine del governo di Viktor Orban in Ungheria, è caduto il veto di Budapest. Il risultato, nonostante l’esultanza dell’Alto rappresentante per la Politica Estera, Kaja Kallas, e di alcune cancellerie, è però il meno ambizioso tra le opzioni della vigilia. Oltre a questo, l’Ue ha previsto sanzioni anche nei confronti di alcuni leader di Hamas.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Ue opta per il minimo sindacale contro Israele: sanzioni ai coloni violenti, ma ‘no’ ai dazi sui prodotti dei territori occupati

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