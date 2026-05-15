Maurizio Crozza interpreta il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo ruolo di sostenitore di sanzioni italiane definite “durissime” nei confronti di coloni coinvolti in atti violenti. La rappresentazione si concentra sulla posizione del governo riguardo a queste azioni, senza approfondire dettagli specifici delle misure adottate o delle vicende che le hanno scatenate. La scena rientra nel contesto di una satira che mira a commentare la politica italiana e le sue reazioni ufficiali.

Maurizio Crozza veste i panni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, impegnato a rivendicare le “durissime” sanzioni italiane contro i coloni violenti. Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Tajani e le "durissime" sanzioni ai coloni violenti

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Crozza-Tajani e la posizione dell'Italia sull'attacco in Iran

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