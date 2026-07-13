Israele al voto il 27 ottobre | chi sono i principali sfidanti di Benjamin Netanyahu
Il 27 ottobre si terranno le prossime elezioni parlamentari in Israele, con la Knesset che ha stabilito questa data. La consultazione riguarda il rinnovo del Parlamento israeliano. Tra i principali sfidanti di Benjamin Netanyahu ci sono leader di partiti di opposizione, alcuni dei quali rappresentano coalizioni di centro e sinistra. La campagna elettorale si svolgerà nelle settimane precedenti, con i candidati che presenteranno i loro programmi e alleanze.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La Knesset fissa la data delle elezioni parlamentari. Israele tornerà alle urne il prossimo 27 ottobre per il rinnovo della Knesset, il Parlamento dello Stato ebraico. La data è stata ufficializzata dall’assemblea legislativa, aprendo una nuova fase della campagna elettorale che vedrà il primo ministro Benjamin Netanyahu confrontarsi con diversi leader dell’opposizione e della destra israeliana. Tra i nomi più accreditati figurano Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Yair Lapid e Avigdor Lieberman, ciascuno con una diversa visione del futuro politico e della sicurezza del Paese. Gadi Eisenkot, l’ex capo dell’esercito critico verso Netanyahu. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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