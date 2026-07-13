Israele al voto il 27 ottobre | chi sono i principali sfidanti di Benjamin Netanyahu

Da dayitalianews.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 27 ottobre si terranno le prossime elezioni parlamentari in Israele, con la Knesset che ha stabilito questa data. La consultazione riguarda il rinnovo del Parlamento israeliano. Tra i principali sfidanti di Benjamin Netanyahu ci sono leader di partiti di opposizione, alcuni dei quali rappresentano coalizioni di centro e sinistra. La campagna elettorale si svolgerà nelle settimane precedenti, con i candidati che presenteranno i loro programmi e alleanze.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS La Knesset fissa la data delle elezioni parlamentari. Israele tornerà alle urne il prossimo 27 ottobre per il rinnovo della Knesset, il Parlamento dello Stato ebraico. La data è stata ufficializzata dall’assemblea legislativa, aprendo una nuova fase della campagna elettorale che vedrà il primo ministro Benjamin Netanyahu confrontarsi con diversi leader dell’opposizione e della destra israeliana. Tra i nomi più accreditati figurano Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Yair Lapid e Avigdor Lieberman, ciascuno con una diversa visione del futuro politico e della sicurezza del Paese. Gadi Eisenkot, l’ex capo dell’esercito critico verso Netanyahu. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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