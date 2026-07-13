Israele al voto il 27 ottobre | chi sono i principali sfidanti di Benjamin Netanyahu

Notizia in breve

Il 27 ottobre si terranno le prossime elezioni parlamentari in Israele, con la Knesset che ha stabilito questa data. La consultazione riguarda il rinnovo del Parlamento israeliano. Tra i principali sfidanti di Benjamin Netanyahu ci sono leader di partiti di opposizione, alcuni dei quali rappresentano coalizioni di centro e sinistra. La campagna elettorale si svolgerà nelle settimane precedenti, con i candidati che presenteranno i loro programmi e alleanze.