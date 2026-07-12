Israele al voto il 27 ottobre | Netanyahu può entrare nella storia

Il voto in Israele si terrà il 27 ottobre 2026, come stabilito dalla legge. La Commissione della Knesset ha confermato che l’attuale parlamento terminerà il mandato il 17 luglio, senza bisogno di scioglimento anticipato. La data è stata annunciata dal presidente della Commissione, che ha comunicato la conclusione regolare del mandato quadriennale.

Israele tornerà alle urne il 27 ottobre 2026, nella data prevista dalla legge. L’annuncio è arrivato dal presidente della Commissione della Knesset, Ofir Katz, che ha confermato come l’attuale Parlamento concluderà regolarmente il proprio mandato quadriennale il 17 luglio, senza bisogno di uno scioglimento anticipato. La Knesset completerà il mandato. Durante la riunione della Commissione parlamentare, la consulente legale della Knesset, Sagit Afik, ha spiegato che l’assemblea terminerà naturalmente la legislatura e che non sarà necessario approvare una legge per lo scioglimento anticipato del Parlamento. Le elezioni si terranno quindi il 27 ottobre, come previsto dalla normativa israeliana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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