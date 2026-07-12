Israele verso il voto del 27 ottobre | la fine dell’era Netanyahu è davvero possibile?

Il voto si terrà il 27 ottobre, dopo anni di instabilità politica, conflitti e divisioni. Netanyahu affronta questa tornata elettorale in un momento di forte scrutinio pubblico, con una lunga carriera alle spalle. Le urne saranno decisive per il suo futuro politico, segnando forse la fine di un’era. La campagna elettorale si concentra su temi di sicurezza, alleanze e riforme, mentre gli elettori si preparano a scegliere tra continuità e cambiamento.

Dopo anni di crisi politiche, guerre e divisioni interne, Israele torna alle urne. E per Benjamin Netanyahu potrebbe essere il giudizio più difficile della sua lunga carriera politica. La data è ormai fissata: gli israeliani voteranno il 27 ottobre per eleggere la nuova Knesset. L’annuncio è arrivato dal presidente della commissione parlamentare della Knesset, il deputato del Likud Ofir Katz, che ha confermato che il Parlamento attuale completerà il proprio mandato quadriennale, in scadenza il 17 luglio. Secondo il consulente legale della Knesset, Sagit Afik, non sarà necessario sciogliere anticipatamente l’assemblea: per la prima volta dopo quasi quarant’anni Israele arriverà a elezioni politiche nei tempi previsti dalla legge. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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