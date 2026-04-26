Spalletti mette alla prova i giocatori dopo il pari con il Milan | Vedremo chi è da Juve e chi no

Dopo il pareggio con il Milan, l'allenatore ha deciso di sottoporre i giocatori a una sessione di allenamento più intensa per valutare chi sarà in condizioni di scendere in campo contro la Juventus. La squadra ha affrontato esercitazioni specifiche finalizzate a testare la forma fisica e la reattività dei singoli calciatori. La decisione finale sulla formazione sarà presa in base ai risultati di questi allenamenti.

Il pareggio contro il Milan ha complicato la corsa alla Champions per la Juventus, ma per Spalletti il finale di stagione sarà un grande indicatore per il suo progetto: "In questi momenti si vede chi molla e chi resta".🔗 Leggi su Fanpage.it

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