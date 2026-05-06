Simon Cracker veste il diavolo | Io e i miei abiti attori per caso Che ’scontro’ con Meryl Streep

Nel film di grande successo che ha raggiunto un incasso di 14 milioni di euro, l’attore indossa un costume da diavolo. Durante un’intervista, ha commentato che i suoi abiti sono stati scelti casualmente e che si sono rivelati perfetti per il ruolo. Ha anche parlato di uno scontro con un’attrice nota, senza però fornire dettagli specifici. La produzione ha attirato molta attenzione grazie ai risultati al botteghino.

Nel film che ha polverizzato i record d’incasso della stagione, raccogliendo ben 14 milioni di euro a soli cinque giorni dal debutto nelle sale italiane, abbiamo visto anche lui: parliamo dello stilista cesenate Simone Botte, in arte Simon Cracker, reduce dalla partecipazione alle riprese de ‘ Il diavolo veste Prada 2 ’. Oltre a recitare una piccolissima parte nelle scene milanesi, Cracker ha messo a disposizione i suoi capi, indossati da comparse, figuranti e persino dalla protagonista, l’inarrivabile Meryl Streep Miranda Priestly. Una vetrina d’eccezione, vista la rilevanza internazionale del sequel: ma non è bastata certo questa passerella a far dimenticare allo stilista il forte legame con la Romagna, sua terra d’origine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Simon Cracker veste il diavolo: "Io e i miei abiti attori per caso. Che ’scontro’ con Meryl Streep" Notizie correlate Anne Hathaway e Meryl Streep regine di stile, così gli abiti delle premiere raccontano ‘Il diavolo veste Prada 2’Spopola tra le star di Hollywood il cosiddetto ‘method dressing’, una pratica che mixa marketing e styling pensata come metodo originale per la... Il diavolo veste Prada: quel no di Meryl Streep che le ha raddoppiato lo stipendioIl rifiuto iniziale al ruolo di Miranda Presley, quando la Streep pensava già al ritiro, le ha fruttato un epocale aumento di salario. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Simon Cracker veste il diavolo: Io e i miei abiti attori per caso. Che ’scontro’ con Meryl Streep; Nel sequel 'Il diavolo veste Prada 2' anche lo stilista cesenate: Ho urtato per sbaglio Meryl Streep mentre cercavo il bagno; Il cesenate Simone Botte sul set del film Il diavolo veste Prada 2: Mi sono scontrato per sbaglio con Meryl Streep; Nel sequel ' Il diavolo veste Prada 2' anche lo stilista cesenate | Ho urtato per sbaglio Meryl Streep mentre cercavo il bagno. Simon Cracker. Il ritmo lento della moda consapevoleAttraverso questo processo di riutilizzo creativo vengono creati articoli di valore superiore, utilizzando materiali già esistenti e sfidando il concetto di fast fashion. Vecchi abiti, scampoli di ... tgcom24.mediaset.it La favola punk di Simon CrackerUna favola contemporanea che parla di zie, di provincia, di pelle e di crescita lenta. E sono proprio loro le muse che hanno ispirato Slow – Capitolo finale «Zie» di Simon Cracker. Perché l’effetto ... milanofinanza.it