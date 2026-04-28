Durante un’intervista televisiva, l’attrice ha rivisto la bambina che interpretava sua figlia nel film “La scelta di Sophie” e si è commossa. Mentre promuoveva uno dei sequel più attesi dell’anno, ha parlato di un momento speciale che le è capitato durante la trasmissione. La scena ha suscitato emozioni intense e un sorriso sincero, portando l’attrice a rivivere ricordi legati a quella interpretazione.

Durante un’intervista televisiva, mentre promuoveva uno dei sequel più attesi dell’anno, Meryl Streep ha ricevuto quello che lei stessa ha definito «un dono». Nessun premio, nessun riconoscimento ufficiale: solo il volto di una bambina cresciuta, quella che oltre quarant’anni prima aveva interpretato sua figlia dell’indimenticabile La scelta di Sophie. È bastato riconoscere quegli occhi sullo schermo di un tablet perché ogni distanza cadesse. Gli occhi si sono velati, la mano si è stretta sul cuore, e Meryl Streep, 76 anni, tre premi Oscar, non ha saputo trattenere le lacrime. Tutto è accaduto in diretta su Journal de 20 heures, il principale programma di approfondimento serale francese, dove l’attrice era ospite insieme a Stanley Tucci per promuovere Il diavolo veste Prada 2.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Durante un'intervista tv, Meryl Streep ha rivisto la bambina che interpretava sua figlia in "La scelta di Sophie". E si è commossa

Notizie correlate

“È quella bambina?” Meryl Streep in lacrime in TV: la sorpresa che la lascia senza parole (VIDEO)Un momento inaspettato ha colto di sorpresa Meryl Streep durante un’intervista televisiva in Francia.

Ma quale Anna Wintour: Meryl Streep si è ispirata a due registi famosi per la sua MirandaPer quasi vent’anni, il mondo del cinema ha dato per scontato che Meryl Streep avesse modellato la sua indimenticabile Miranda Priestly su Anna...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Siamo come una band che si è riunita per un secondo album: parla il regista del ‘Diavolo veste Prada 2’; Best Movie veste Prada! L'intervista a Meryl Streep sul numero di maggio; L'attrice Meryl Streep si è commossa fino alle lacrime durante un'intervista.; Kirsten Dunst: a 15 anni non ero pronta a baciare Kevin Spacey.

Meryl Streep commossa in diretta tv per il messaggio a sorpresa della «figlia» di La scelta di SophieDurante un'intervista tv, Meryl Streep ha rivisto la bambina che interpretava sua figlia in La scelta di Sophie. E si è commossa ... amica.it

È quella bambina? Meryl Streep in lacrime in TV: la sorpresa che la lascia senza parole (video)Un momento inaspettato ha colto di sorpresa Meryl Streep durante un’intervista televisiva in Francia. msn.com

Da mercoledì 29 aprile #IlDiavoloVestePrada2 di #DavidFrankel con #MerylStreep, #AnneHathaway, #StanleyTucci, #EmilyBlunt. Atteso un debutto sopra il milione di euro in Italia, ma quanto sopra Le prevendite sono da record e le sale cinematografiche it facebook

La vita è un ritorno a casa e certi amori che sembrano crepacci diventano ponti per attraversare il vuoto e avvicinarsi al traguardo. Chiara Gamberale #NatiOggi Massimo Gramellini Falling in love Meryl Streep Robert De Niro x.com