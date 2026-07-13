Le tensioni tra Iran e Stati Uniti nel Medio Oriente continuano a salire, con i transiti nello Stretto di Hormuz completamente bloccati. La regione resta in uno stato di alta allerta, mentre il confronto tra le due nazioni non mostra segni di rallentamento. Nessun passaggio di navi è stato registrato nell’area strategica, che rimane chiusa a causa delle crescenti tensioni. La situazione rimane critica e senza segnali di de-escalation.

Restano altissime le tensioni in Medio Oriente e cresce la preoccupazione per gli equilibri dell’intera regione. I transiti nello Stretto di Hormuz risultano azzerati mentre il confronto tra Iran e Stati Uniti non accenna a placarsi. Servizio di Antonio Soviero RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran-Usa, la guerra non si ferma. Transiti azzerati a Hormuz

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