Negli ultimi giorni, diverse navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz senza attivare i trasponder, rendendo invisibili i loro transiti. Questa situazione si è verificata in un periodo in cui i transiti ufficiali sono stati praticamente azzerati, a causa di un aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Le imbarcazioni hanno scelto di passare in modo segreto, evitando le rotte visibili normalmente monitorate.

Negli ultimi giorni, alcune navi hanno attraversato segretamente lo Stretto di Hormuz, nonostante i transiti visibili si fossero praticamente interrotti a seguito di un'escalation degli scontri tra Stati Uniti e Iran. Secondo i dati preliminari di Kpler analizzati da Bloomberg News, tutte e sei le navi mercantili che hanno attraversato Hormuz domenica lo hanno fatto con i transponder spenti. Nei tre giorni precedenti, il numero di transiti "oscuri" ha superato quello dei transiti osservabili. Secondo i dati di tracciamento navale basati sui segnali del sistema di identificazione automatica (AIS), lunedì mattina non sono state avvistate navi in transito nello stretto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Hormuz, transiti ufficiali azzerati: così le navi passano al "buio" (con i trasponder spenti)

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