Nuova bozza di accordo Usa-Iran | Hormuz sarà controllato da Teheran insieme all' Oman ma transiti torneranno ai livelli pre-guerra

Una nuova bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran prevede che lo Stretto di Hormuz torni a essere controllato congiuntamente da Teheran e Oman. Secondo fonti iraniane, l'intesa include il ripristino del traffico commerciale nello stretto ai livelli pre-guerra entro 30 giorni. La bozza non specifica ulteriori dettagli sui transiti o sulle misure di sicurezza, ma segnala un passo verso il ritorno alla normalità nel traffico marittimo nella regione.

Si susseguono indiscrezioni sulla nuova bozza di accordo tra Teheran e Washington. Secondo i media iraniani, nell'ultimo testo viene menzionato il ripristino del traffico commerciale nello Stretto di Hormuz a livelli prebellici entro 30 giorni, come principale impegno da parte dell'Iran. Gli. 🔗 Leggi su Today.it

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