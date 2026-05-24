Gli Stati Uniti e l'Iran hanno concordato su una tregua di 60 giorni e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Teheran ha affermato che lo stretto rimane sotto il suo controllo. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che la bozza di un accordo tra le due parti è stata finalizzata.

L'intesa fermerebbe le ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano. La Repubblica islamica si impegna a rinunciare alle scorte di Uranio. Verrebbero sbloccati 25 miliardi di beni iraniani congelati all'estero Il memorandum di intesa fra Iran e Stati Uniti sblocca 25 miliardi di dollari di beni iraniani attualmente congelati all'estero. Lo riporta il New York Times citando tre funzionari iraniani. Secondo un funzionario statunitense, citato da Axios, l'accordo che Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo Stretto di Hormuz verrebbe riaperto, l'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Usa e Iran vicini all'accordo: tregua di 60 giorni e Hormuz riaperto. Teheran: "Lo stretto rimane sotto il nostro controllo"

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Usa-Iran, Trump: Voglio un accordo che duri, non ho fretta e poi l'atomica non sarà usata

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Iran, l'annuncio di Trump: «Accordo a un passo». Ma Teheran: lo Stretto resta sotto il nostro controlloTrump ha dichiarato che un accordo è vicino, mentre Teheran afferma che lo Stretto di Hormuz rimane sotto il proprio controllo.

Temi più discussi: Usa e Iran più vicini, si lavora a estendere la tregua di 60 giorni; Guerra, Usa-Iran verso accordo. Da Hormuz all'uranio: cosa sappiamo; Negoziano tutti: rinviando le differenze, l’accordo Usa-Iran è più vicino; Iran, Trump: La guerra finirà presto. Axios: Il presidente valuta un ultimo grande.

Usa e Iran vicini all'accordo: tregua di 60 giorni e Hormuz riaperto. Teheran: Lo stretto rimane sotto il nostro controlloL'intesa fermerebbe le ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano. La Repubblica islamica si impegna a rinunciare alle scorte di Uranio. Verrebbero sbloccati 25 miliardi di beni iraniani congelati ... ilgiornale.it

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