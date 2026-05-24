USA – Iran Trump annuncia l’accordo che aprirà lo Stretto di Hormuz

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz, chiuso da mesi a causa di tensioni tra i due paesi. Da tempo si susseguono operazioni militari e discussioni diplomatiche, ma questa decisione mira a facilitare il traffico marittimo nella regione. La riapertura dello stretto rappresenta un passo importante in un contesto di conflitto protratto nel tempo.

Tra USA e Iran il conflitto va avanti da mesi tra operazioni militari e discussioni diplomatiche ai tavoli. Nelle scorse ore Trump ha annunciato che un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz sarebbe ormai ai dettagli, alle definizioni finali. I media iraniani parlano invece di dichiarazioni incomplete del presidente statunitense. USA, il post di Trump su Truth nella notte. Così Trump su Truth: “Mi trovo nello Studio Ovale della Casa Bianca, dove abbiamo appena avuto un’ottima conversazione telefonica con il Presidente Mohammed bin Salman Al Saud dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Zayed Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti, l’Emiro Tamim bin... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Donald Trump annuncia lattacco allIran

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L'Iran non deve controllare lo Stretto di Hormuz reddit

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