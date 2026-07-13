Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver condotto una nuova serie di attacchi contro l’Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse aree. Gli attacchi sono stati effettuati con munizioni di precisione e mirano a ridurre la capacità dell’Iran di attaccare il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz. La comunicazione ufficiale non specifica le località colpite né eventuali danni o vittime.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti annuncia di aver “completato una nuova ondata di attacchi contro l’Iran colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità dell’Iran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo Stretto di Hormuz”. Teheran commenta: “Gli attacchi americani vanificano gli sforzi degli ultimi mesi per la pace” Iran, tutte le notizie in diretta di lunedì 13 luglio Il Comando Centrale degli Stati Uniti annuncia di aver “completato una nuova ondata di attacchi contro l’Iran colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità dell’Iran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo Stretto di Hormuz”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Lapresse.it - Iran, nuovi raid Usa. Centcom: “Colpiti decine di obiettivi” – La diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Usa-Iran, raid americani sullo Stretto di Hormuz - Video

Notizie e thread social correlati

Nuovi raid contro l'Iran: "Colpiti 90 obiettivi". Teheran: "Centrate basi Usa in Bahrain e Kuwait". Hormuz paralizzatoPer il secondo giorno consecutivo, gli Stati Uniti hanno effettuato raid contro l’Iran, colpendo circa 90 obiettivi militari, secondo il comando...

Nuovi raid Usa contro l’Iran: colpiti 80 obiettivi. Teheran risponde e attacca le basi americane in Kuwait e BahreinDurante la notte, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco nel sud dell’Iran, colpendo circa 80 obiettivi.

Temi più discussi: Nuovi raid Usa sull'Iran. La reazione di Teheran: colpite basi in Kuwait e Bahrein; L'Iran colpisce le navi a Hormuz, gli Usa rispondono con nuovi attacchi sul Paese; Iran, nuovi raid Usa. Il fumo si alza dal porto di Deyr; Guerra Iran, nuovi raid Usa dopo la chiusura di Hormuz.

Nuovi raid Usa sull'Iran, riesplode lo scontro sullo Stretto. Trump: Hormuz è aperto, Teheran nega x.com

Nuovi raid Usa sull'Iran, riesplode lo scontro sullo Stretto. Trump: Hormuz è aperto, Teheran negaNella notte tra domenica e lunedì Washington ha colpito obiettivi militari iraniani vicino allo Stretto, dopo i raid di domenica e l'attacco di Teheran a una ... lastampa.it

USA angriper Iran: Situasjonen i HormuzstredetGli Stati Uniti hanno effettuato nuovi raid contro l'Iran per limitare la minaccia alla navigazione nello Stretto di Hormuz. Scopri le ultime novità. notizie.it