Per il secondo giorno consecutivo, gli Stati Uniti hanno effettuato raid contro l’Iran, colpendo circa 90 obiettivi militari, secondo il comando centrale. Teheran ha dichiarato di aver centrato basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Inoltre, lo stretto di Hormuz risulta paralizzato. Non sono stati forniti dettagli sulla natura delle operazioni o sui danni causati.

La guerra tra Stati Uniti e Iran entra in una nuova fase di escalation. Per il secondo giorno consecutivo Washington ha lanciato raid contro la Repubblica islamica, colpendo, secondo il Centcom, circa 90 obiettivi militari. Teheran reagisce attaccando basi americane in Bahrein e Kuwait e minacciando nuove operazioni nella regione. Intanto il traffico nello Stretto di Hormuz è quasi completamente bloccato, con appena 14 navi transitate in un giorno e crescenti timori per la sicurezza e i mercati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Nuovi raid contro l'Iran: "Colpiti 90 obiettivi". Teheran: "Centrate basi Usa in Bahrain e Kuwait". Hormuz paralizzato

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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