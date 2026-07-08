Nella notte, gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi aerei contro circa ottanta obiettivi militari in Iran, in risposta agli attacchi contro navi nello Stretto di Hormuz. In risposta, i pasdaran hanno colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain.

Notte di fuoco in Iran. In risposta agli attacchi contro navi nello Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi aerei contro obiettivi militari della Repubblica islamica. Secondo Axios, sono stati quattro o cinque volte più potenti rispetto ai raid di giugno. Il via libera agli strike è stato dato dal presidente Usa Donald Trump al vertice Nato. La risposta dei pasdaran non si è fatta attendere. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 85 siti militari degli Stati Uniti in Bahrein e Kuwait, in risposta ai raid aerei statunitensi nel sud dell'Iran. Lo riporta Iran International. In una... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Nuova ondata di bombardamenti Usa in Iran: "Colpiti ottanta obiettivi". La ritorsione dei pasdaran: "Bersagliate basi statunitensi in Kuwait e Bharein"

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Nuova ondata di bombardamenti Usa, si riaccende la guerra in Iran

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