Abbattuto drone americano l’annuncio della Tv iraniana Si torna a sparare nello Stretto di Hormuz L’accordo Usa-Iran Trump chiede due giorni – La diretta

La televisione iraniana ha annunciato di aver abbattuto un drone americano nello Stretto di Hormuz. Si torna a sparare nella regione, nel novantesimo giorno di una guerra iniziata tra Stati Uniti, Israele e Iran. Gli Stati Uniti hanno risposto con attacchi contro obiettivi iraniani, dopo aver subito una serie di lanci di droni da Teheran. Nel frattempo, il presidente americano ha chiesto due giorni per negoziare un accordo con l’Iran.

Nel novantesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro siti iraniani in risposta a una serie di droni lanciati da Teheran. Una soldata dell’Idf è stata uccisa da un drone di Hezbollah. Teheran ha risposto all’attacco colpendo una base americana mentre i negoziati di pace ancora languono. Il Dipartimento del Tesoro Usa annuncia nuove sanzioni contro l’Iran e le sue vendite di petrolio, usate da Teheran per finanziare la ricostituzione delle forze armate e di continuare a rappresentare una minaccia per Stati Uniti e i suoi partner nella regione. «Continueremo ad accrescere la pressione per privare il regime e le sue forze armate delle risorse finanziarie necessarie a minacciare gli alleati e i partner Usa in Medio Oriente», ha commentato il segretario al Tesoro Scott Bessent. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

All The HUGE LIES Theyre Telling You About The Iran Rescue Mission!

Notizie e thread social correlati

Iran, tensione altissima dopo la tregua: abbattuto drone Usa, Tajani chiede di riaprire HormuzUn drone statunitense è stato abbattuto in Iran, pochi giorni dopo una tregua tra le parti.

«Iran e Usa hanno trovato l’accordo», ma Trump chiede due giorni per pensarci: cosa c’è nel memorandum – La direttaGli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo, ma l’amministrazione americana ha chiesto due giorni per valutarlo.

Temi più discussi: Tregua fragile Gli Stati Uniti hanno attaccato il centro iraniano da cui partivano i droni sullo Stretto di Hormuz; Medio Oriente, Khamenei: 'Il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi Usa' - Liveblog; Risale la tensione tra Iran e Stati Uniti; Iran, nuovo attacco Usa per autodifesa nel sud del Paese: si complicano i negoziati per terminare la guerra.

BREAKING: Secondo WSJ e Reuters, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi strike contro l’Iran dopo il lancio di droni iraniani contro navi americane e commerciali nello Stretto di Hormuz. Tra i dettagli emersi: Le forze USA hanno abbattuto quattro droni iraniani x.com

L'Iran non deve controllare lo Stretto di Hormuz reddit

Attacco Usa in Iran, Teheran spara su 4 navi a Hormuz e colpisce una base americanaQuattro imbarcazioni che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. La notizia è stata confermata dalla tv di Stato iraniana. L'agenzia di stampa iraniana ... stabiachannel.it

Stretto di Hormuz: nuova escalation tra Usa e IranL'esercito statunitense ha abbattuto quattro droni iraniani e ha colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas nel sud dell'Iran ... interris.it