Roberta Bruzzone ha annunciato improvvisamente di lasciare il suo ruolo in televisione, dove per anni è stata una delle figure più note nel campo di cronaca nera e analisi investigative. La decisione è stata comunicata senza ulteriori spiegazioni. La criminologa, nota per i suoi interventi sui casi di cronaca, interrompe così la sua presenza nei programmi televisivi. La notizia ha sorpreso il pubblico e i colleghi del settore.

Per anni è stata uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana quando si parla di cronaca nera, analisi investigative e profili criminali. Ora, però, per Roberta Bruzzone si apre una fase completamente nuova della sua carriera, destinata a cambiare in modo significativo il suo percorso professionale e televisivo. >> “Chiara lo voleva affrontare”. Garlasco, verità choc nel pc di casa Poggi: le ultime scoperte Negli ultimi giorni la criminologa e psicologa forense è stata sommersa dalle domande dei suoi follower, incuriositi da alcune indiscrezioni sul suo futuro. Proprio per questo ha deciso di intervenire personalmente sui social, chiarendo ogni dubbio e spiegando le ragioni di una scelta che ha attirato l’attenzione di migliaia di telespettatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Io lascio, basta”. Roberta Bruzzone, l’annuncio inaspettato

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