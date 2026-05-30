Durante una trasmissione televisiva, Roberta Bruzzone ha commentato il caso Garlasco, definendolo “roba sconcertante”. La vicenda giudiziaria e mediatica resta al centro dell'attenzione, con nuovi sviluppi e analisi pubblicate in diretta. La discussione si concentra sugli aspetti processuali e sulle testimonianze, senza ulteriori dettagli sui protagonisti o sulle decisioni giudiziarie recenti.

Il caso Garlasco continua a occupare il centro del dibattito mediatico e giudiziario. Nella puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 29 maggio 2026, l’attenzione si è concentrata sulle ultime mosse della Procura e, in particolare, sulla decisione di disporre una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, oggi accusato dell’omicidio di Chiara Poggi. Una scelta che ha immediatamente acceso il confronto tra esperti, avvocati e opinionisti, soprattutto perché arriva a quasi vent’anni dai fatti. >> “Vattela a prendere nel.”. Garlasco, furia mai vista tra Bruzzone e Lovati: microfoni chiusi e caos Il titolo scelto per la trasmissione, “Ergastolo”, non è passato inosservato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Roba sconcertante”. Garlasco, l’annuncio di Roberta Bruzzone in tv

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Burnout ep. 15 - Garlasco ha una regia. Con Roberta Bruzzone

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