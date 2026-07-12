Durante la puntata di Quarto Grado, Roberta Bruzzone ha annunciato che lascerà il programma. L’addio sarà effettivo nelle prossime settimane, senza ulteriori dettagli sulla sua sostituzione. La decisione riguarda uno dei volti storici del talk show, che ha condotto il programma per diversi anni. La notizia ha sorpreso il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre si attende di conoscere le modalità e le tempistiche del cambio di conduzione.

Un importante riassetto si profila all’orizzonte dei palinsesti televisivi autunnali, segnando la fine di un’era per uno dei talk-show giudiziari più seguiti e longevi del piccolo schermo. Roberta Bruzzone ha ufficializzato il suo addio a Quarto Grado, spiegando attraverso i social le motivazioni che l’hanno spinta a chiudere la collaborazione con il programma di Rete 4. Una scelta ponderata che ha subito acceso il dibattito tra gli appassionati del genere crime e della cronaca nera. La criminologa e psicologa forense ha precisato che la decisione non nasce da contrasti con la trasmissione, ma dall’evoluzione della sua carriera televisiva, proiettata ormai verso una nuova e stimolante avventura professionale che la vedrà in una veste del tutto inedita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Shock a Quarto Grado: l’annuncio ufficiale di Roberta Bruzzone sconvolge tutti

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