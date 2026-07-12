Caso Khalaili-Inter | come funziona l' idoneità sportiva in Italia

Il trasferimento di Anan Khalaili all'Inter è stato sospeso dal Coni, che ha richiesto ulteriori accertamenti. La decisione è arrivata entro 48 ore e riguarda l'idoneità sportiva dell'atleta. La situazione evidenzia come il sistema italiano preveda controlli rigorosi sulla salute dei calciatori, con parametri tra i più severi al mondo. La sospensione potrebbe essere temporanea o definitiva, in base agli esiti delle verifiche richieste.

Il recente stop - entro 48 ore sapremo se temporaneo o definitivo - del trasferimento di Anan Khalaili all'Inter, fermato dalla richiesta di ulteriori accertamenti da parte del Coni, rappresenta un esempio lampante della peculiarità del sistema italiano, che vanta parametri di tutela della salute degli atleti tra i più stringenti al mondo. Mentre in campionati come la Premier League o nelle leghe professionistiche statunitensi la decisione finale spetta spesso al calciatore, che opera a proprio rischio e pericolo, in Italia vige un rigido obbligo di legge che risale ai decreti del 1982 e del 1995. Ogni club di Serie A è infatti tenuto a... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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