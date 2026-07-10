Ultimissime Inter LIVE | i motivi della rottura con Pavard Khalaili ha completato le visite mediche

Khalaili ha completato le visite mediche con l’Inter, mentre i motivi della rottura con Pavard non sono stati ancora ufficializzati. La società nerazzurra aggiorna costantemente sui movimenti di mercato e sugli sviluppi riguardanti i giocatori. Le ultime notizie indicano una fase di definizione per alcuni acquisti e cessioni, senza ulteriori dettagli pubblicati sui motivi delle separazioni recenti.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 10 LUGLIO Khalaili pronto a firmare con l’Inter: visite mediche completate al CONI. Khalaili pronto a firmare con l’Inter: visite mediche completate al CONI. Ufficialità attesa nelle prossime ore per l’esterno israeliano Pavard in uscita: i motivi della rottura sono chiari! Ma lui intanto rivela: «Resto? Se mi vogliono sì». 🔗 Leggi su Internews24.com

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