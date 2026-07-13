L'Inter ha iniziato la nuova stagione con Provedel tra i pali, mentre Pavard non si è ancora aggregato alla squadra. La sessione di allenamento è iniziata questa mattina alle 10 ad Appiano, con la presenza di Christian Chivu, alla sua seconda esperienza come allenatore. La squadra ha ricevuto un’accoglienza speciale, con uno striscione all’ingresso e lo scudetto visibile sulle maglie dei giocatori. Pavard rimane in attesa di definire il suo trasferimento, mentre Provedel ha preso parte alla prima sessione stagionale.

Il secondo primo giorno di scuola di Christian Chivu inizia oggi alle 10 in punto ad Appiano, con uno scudetto cucito su ogni maglia e un maxi cartellone all’ingresso per dare il bentornato ai campioni. È il giorno dei primi test fisici e di una doppia seduta per una larga fetta del gruppo stagione 2026-27: sarà ancora metà luglio, ma gran parte dell’Inter è costretta a tornare già adesso alle sudate carte. Nel dettaglio, mancano solo i sei che hanno faticato (o faticano ancora) nel Mondiale americano: oltre a Lautaro e Thuram, arrivati entrambi in semifinale col sogno di vincere la coppa, Calhanoglu, Sucic, Akanji e Bonny - tutti eliminati negli Usa - arriveranno dopo le classiche tre settimane di ferie e raggiungeranno i compagni soltanto in occasione della tournée tra Hong Kong e Australia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Inter, parte la stagione: Provedel è la novità, ma c'è la grana Pavard

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